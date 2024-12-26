Пашинян оставил сотрудников Минобороны без служебных автобусов – СМИ

Служащим в министерстве обороны Армении теперь придется добираться на работу из отдаленных районов Еревана и близлежащих городов самостоятельно: премьер Никол Пашинян отменил доставку их на работу служебным транспортом.

Война, которую премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил служебному транспорту, продолжается, теперь ее "жертвами" станут работники министерства обороны, сообщают СМИ.

Как сообщает Sputnik Армения, согласно решению главы правительства у министерства отняли 12 автобусов марки "ПАЗ". На них невысокопоставленные сотрудники министерства бесплатно добирались из Эчмиадзина (Армавирская область), села Прошян и города Абовян (Котайкская область), а также расположенных в отдалении районов Еревана. Те же самые автобусы вечерами возвращали их домой.

Стоит отметить, что министерство обороны расположено на окраине армянской столицы, от ближайшей автобусной остановки до него 1,5 км.