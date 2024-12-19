Сколько туристов приняла Кабардино-Балкария в зимние праздники?

Новогодние праздники в Кабардино-Балкарии провели свыше 100 тыс туристов. Этой зимой новогодний турпоток оказался выше прошлогоднего.

Кабардино-Балкарию для отдыха в новогодний сезон выбрали 103 тыс человек, информирует Минкурортов региона.

Курорты КБР на Новый год 2025 оказались популярнее, чем год назад - поток туристов увеличился на 12,5%.

Где отдыхали туристы в Кабардино-Балкарии? Главной по востребованности локацией стало Приэльбрусье, эта местность приняла порядка 80 тыс отдыхающих. Также популярными у туристов стали Экопарк "Долина Нарзанов", Чегемское и Черекское ущелья.