Вестник Кавказа

Туристы приостановили бронирование Анапы на лето

Туристы приостановили бронирование Анапы на лето
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне не отказываются от забронированных ранее туров в Анапу, но новые бронирования происходят медленнее. Туристы следят за ситуацией с разливом мазута в Черном море.

Путевки в Анапу на лето сейчас бронируются неактивно. Причиной стало загрязнение моря и береговой линии нефтепродуктами, передает Российская союза туриндустрии (РСТ).

С 16 декабря по 9 января бронирования оказались на 40% ниже, чем за такой же период прошлого года.

"Доля аннуляций туров на лето в Анапу за этот период составила 28%, что превышает прошлогодние показатели на 10%. Массово аннулировать туры на лето россияне не спешат"

– туроператор "Алеан"

В рамках раннего бронирования туристы приобрели туры по выгодной цене и сейчас ждут, что ситуация с разливом мазута решится.

Под угрозой отдых тех, кто едет на Кубань ради моря, а санаторно-оздоровительный отдых по-прежнему востребован.

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