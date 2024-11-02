Вестник Кавказа

Застрявших в Шарм-эш-Шейхе граждан России разместили в отеле

Застрявших в Шарм-эш-Шейхе граждан России разместили в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы смогут вылететь на родину из Египта при первой же возможности. Сейчас они находятся в одном из местных отелей.

Туристов из России, которые пока не могут улететь на родину из Шарм-эш-Шейха, разместили в отеле. Об этом поведали в Ассоциации туроператоров РФ.

"Туроператор в курсе и следит за ситуацией, на связи с авиакомпанией. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет"

— АТОР

Там отметили, что россияне вылетят в РФ при первой же возможности.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне не могут улететь из Шарм-эш-Шейха из-за отмены рейса EgyptAir.

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