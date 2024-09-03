Вестник Кавказа

Хлеб может подорожать в Грузии – предупредили пекари

Фастфуд в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цена на такой социальный продукт как хлеб может вырасти в ближайшее время в Грузии, с соответствующим предупреждением выступили грузинские хлебопеки.

Стоимость хлеба в Грузии может вырасти в скором времени на 0,1-0,15 лари (1 лари = $0,35) – в таком подорожании будет "виновата" пошлина на ввоз муки из-за границы, действующая на протяжении уже полутора лет, рассказал глава Союза хлебопеков Малхаз Долидзе.

Изначально пошлина вводилась летом 2023 года для поддержки фермеров в Грузии, урожай которых оставался невостребованным. Зарубежные мука, ячмень и отруби облагались пошлиной сначала до 1 ноября 2023 года, после чего срок действия пошлины продлили 1 сентября прошлого года, а затем еще раз, до 1 марта года наступившего.

По словам Долидзе, если пошлина продолжит действовать, то подорожания хлеба не избежать. Он уточнил, что сейчас, хотя мука и подорожала, цены на хлеб остались неизменными: социальный хлеб стоит порядка 1,2 лари.

"Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. Мы стараемся сохранить эти цены"

– глава союза

Руководитель хлебопеков уточнил, что на данный момент производители хлеба ждут, как поступят грузинские власти.

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