Хлеб может подорожать в Грузии – предупредили пекари

Цена на такой социальный продукт как хлеб может вырасти в ближайшее время в Грузии, с соответствующим предупреждением выступили грузинские хлебопеки.

Стоимость хлеба в Грузии может вырасти в скором времени на 0,1-0,15 лари (1 лари = $0,35) – в таком подорожании будет "виновата" пошлина на ввоз муки из-за границы, действующая на протяжении уже полутора лет, рассказал глава Союза хлебопеков Малхаз Долидзе.

Изначально пошлина вводилась летом 2023 года для поддержки фермеров в Грузии, урожай которых оставался невостребованным. Зарубежные мука, ячмень и отруби облагались пошлиной сначала до 1 ноября 2023 года, после чего срок действия пошлины продлили 1 сентября прошлого года, а затем еще раз, до 1 марта года наступившего.

По словам Долидзе, если пошлина продолжит действовать, то подорожания хлеба не избежать. Он уточнил, что сейчас, хотя мука и подорожала, цены на хлеб остались неизменными: социальный хлеб стоит порядка 1,2 лари.

"Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. Мы стараемся сохранить эти цены"

– глава союза

Руководитель хлебопеков уточнил, что на данный момент производители хлеба ждут, как поступят грузинские власти.