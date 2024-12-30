Выезд на встречку закончился гибелью жителя Дагестана

Два автомобиля столкнулись в Хасавюртовском районе. Жертвой происшествия стал один человек, еще двое получили травмы и находятся в больнице.

В Хасавюртовском районе Дагестана автомобиль "Лада Приора" врезался в иномарку, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 12-м км трассы "Хасавюрт-Гребенская". За рулем отечественной машины находился 30-летний житель Чечни". Он выехал на встречную полосу, где врезался в "Тойоту Камри".

Водителем иномарки оказался 57-летний житель Кизляра. Он погиб на месте происшествия от полученных повреждений. Владелец "Гранты" и его пассажир находятся в больнице с травмами.