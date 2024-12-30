Турецкие войска уничтожили 20 боевиков РПК на севере Сирии

Около 20 боевиков сирийского крыла РПК(Рабочей партии Курдистана) были ликвидированы в ходе военной операции армии Турции на севере Сирии, передали в пресс-службе Минобороны страны.
Отмечается, что боевики были устранены в том числе в зоне проведения операции «Щит Евфрата».
"Террористы не смогут избежать наказания. Борьба с боевиками продолжится вплоть до ликвидации последнего члена преступных организаций"
– Минобороны Турции
Как сообщили в турецком оборонном ведомстве, за прошедший год в регионе были ликвидировано свыше 3 тыс членов террористических формирований.
Напомним, что ранее вооруженные силы Турции были приведены в состояние боевой готовности вдоль границы с Сирией. В Анкаре заявили, что готовы в любой момент начать военную операцию против формирований РПК в арабской республики.