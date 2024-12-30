Узбекистан и Иран планируют увеличить количество авиарейсов между странами

В Тегеране прошла встреча посла Узбекистана в исламской и республики и министра туризма Ирана. Узбекистан и Иран намерены сотрудничать в области туризма, культуры и авиаперевозок.

Развитие контактов в сфере культуры и туризма обсудили посол Узбекистана в Иране Фариддин Насриев и глава туризма Ирана Сайед Реза Салихи Амири.

Стороны намерены организовать комитет, который будет заниматься развитием туризма и налаживанию культурных контактов.

Иранский чиновник также предложили развивать сотрудничество в области авиаперевозок. Стороны обсудили возможность увеличения числа авиарейсов.

Отдельной темой стали совместные проекты в области культуры. Глава туристического комплекса Ирана отметил, что две страны объединяет праздник Навруз, рубаб, искусство миниатюры и шелкопрядение, которые включены в список ЮНЕСКО.

Было выдвинуто предложение проводить совместные культурные фестивали и развивать сотрудничество в области археологии и истории, передает Iran Press.