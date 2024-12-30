Вестник Кавказа

Узбекистан и Иран планируют увеличить количество авиарейсов между странами

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране прошла встреча посла Узбекистана в исламской и республики и министра туризма Ирана. Узбекистан и Иран намерены сотрудничать в области туризма, культуры и авиаперевозок.

Развитие контактов в сфере культуры и туризма обсудили посол Узбекистана в Иране Фариддин Насриев и глава туризма Ирана Сайед Реза Салихи Амири. 

Стороны намерены организовать комитет, который будет заниматься развитием туризма и налаживанию культурных контактов.  

Иранский чиновник также предложили развивать сотрудничество в области авиаперевозок. Стороны обсудили возможность увеличения числа авиарейсов. 

Отдельной темой стали совместные проекты в области культуры. Глава туристического комплекса Ирана отметил, что две страны объединяет праздник Навруз, рубаб, искусство миниатюры и шелкопрядение, которые включены в список ЮНЕСКО. 

Было выдвинуто предложение проводить совместные культурные фестивали и развивать сотрудничество в области археологии и истории, передает Iran Press.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пластиковые пакеты могут оказаться под запретом в Узбекистане

Пластиковые пакеты могут оказаться под запретом в Узбекистане

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы