Узбекистан и Иран планируют увеличить количество авиарейсов между странами

Развитие контактов в сфере культуры и туризма обсудили посол Узбекистана в Иране Фариддин Насриев и глава туризма Ирана Сайед Реза Салихи Амири.
Стороны намерены организовать комитет, который будет заниматься развитием туризма и налаживанию культурных контактов.
Иранский чиновник также предложили развивать сотрудничество в области авиаперевозок. Стороны обсудили возможность увеличения числа авиарейсов.
Отдельной темой стали совместные проекты в области культуры. Глава туристического комплекса Ирана отметил, что две страны объединяет праздник Навруз, рубаб, искусство миниатюры и шелкопрядение, которые включены в список ЮНЕСКО.
Было выдвинуто предложение проводить совместные культурные фестивали и развивать сотрудничество в области археологии и истории, передает Iran Press.