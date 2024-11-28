Поезд свяжет Астану и Самарканд

Новый поезд Астана-Самарканд намерены запустить железные дороги Казахстана и Узбекистана. Кроме того, между странами в скором времени будут ходить туристические поезда.

Добраться из Астаны (столица Казахстана) в Самарканд (Узбекистан) скоро можно будет и на поезде, рассказали в компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанская железная дорога").

Соответствующая договоренность была достигнута с узбекскими коллегами – "Узбекистон темир йуллари".

Кроме того, по итогам переговоров стороны заключили соглашение о запуске туристических поездов между странами. Представители Астаны и Ташкента также сформировали рабочую группу, которая и займется воплощением в жизнь совместных проектов.

"Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск туристического поезда Jibek Joly, организованного железнодорожными компаниями двух стран"

– КТЖ

Представители железных дорог обеих стран рассматривали и другие вопросы, в частности, совершенствование расписания пассажирских поездов. Узбекская сторона выступила с инициативой пересмотреть график поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", в результате время отправления и прибытия стало более комфортным.

Напомним, расстояние между Казахстаном и Узбекистаном составляет около тысячи километров.