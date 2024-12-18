Почти 5,8 тыс птиц спасли на Кубани от последствий разлива мазута

В зоне загрязнения мазутом на Кубани оказались пернатые и представители водной фауны Черного моря. Добровольцы спасли уже почти 6 тыс птиц.

Добровольцы, спасатели и специалисты-орнитологи оказали помощь почти 5,8 птиц, которые пострадали от разлива мазута на Кубани, передает краевой оперативный штаб.

Сообщается, что поиск пострадавших пернатых продолжается круглые сутки. Обнаруженных птиц отправляют в специализированные центры, где пернатых отмывают от мазута и готовят к дальнейшей реабилитации.

Отметим, что единый центр по спасению птиц в Анапе принимает пострадавших пернатых. Помощь птицам оказывают около 500 человек.

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря. Авария спровоцировала выброс мазута, пятно с нефтепродуктами распространилось на побережье Кубани и Крыма.