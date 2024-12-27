Вестник Кавказа

Пляжи Кубани избавил от почти 130 тыс тонн песка с мазутом

Пляжи Кубани избавил от почти 130 тыс тонн песка с мазутом
© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы
В Краснодарском крае после разлива мазута в Черном море было собрано почти 130 тыс т песка, загрязненного мазутом. На пляжах трудятся ежедневно тысячи человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об очистке береговой линии от мазута, удалось убрать уже около 130 тыс т загрязненного нефтепродуктами песка.

"Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС. Их усилиями с побережья собрано и вывезено всего более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами"

– Кондратьев

Он добавил, что 7 января на берегу трудились 6,8 тыс человек, работало 650 единиц техники.

Наиболее загрязненный мазутом участок побережья находится в Анапе. Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров в середине декабря.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турнир АСА пройдет с участием Рамазана Эмеева

Турнир АСА пройдет с участием Рамазана Эмеева

Пляжи Анапы защитят от мазута сетями

Пляжи Анапы защитят от мазута сетями

Сколько птиц спасли от загрязнения мазутом на Кубани?

Сколько птиц спасли от загрязнения мазутом на Кубани?

Футболист ПСЖ помог с ликвидацией мазута на Кубани

Футболист ПСЖ помог с ликвидацией мазута на Кубани

На побережье Кубани собрали более 100 тыс тонн загрязненного грунта

На побережье Кубани собрали более 100 тыс тонн загрязненного грунта

Свет вернулся в дома жителей Апшеронска

Свет вернулся в дома жителей Апшеронска

Около пяти тысяч пернатых спасли на Кубани

Около пяти тысяч пернатых спасли на Кубани

Около 96 тыс тонн грунта с мазутом убрали с пляжей Кубани

Около 96 тыс тонн грунта с мазутом убрали с пляжей Кубани

Почти двухметровые волны обещают в Сочи

Почти двухметровые волны обещают в Сочи

Мотоциклист погиб в ДТП на Кубани

Мотоциклист погиб в ДТП на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы