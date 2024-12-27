Пляжи Кубани избавил от почти 130 тыс тонн песка с мазутом

В Краснодарском крае после разлива мазута в Черном море было собрано почти 130 тыс т песка, загрязненного мазутом. На пляжах трудятся ежедневно тысячи человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об очистке береговой линии от мазута, удалось убрать уже около 130 тыс т загрязненного нефтепродуктами песка.

"Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС. Их усилиями с побережья собрано и вывезено всего более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами"

– Кондратьев

Он добавил, что 7 января на берегу трудились 6,8 тыс человек, работало 650 единиц техники.

Наиболее загрязненный мазутом участок побережья находится в Анапе. Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров в середине декабря.