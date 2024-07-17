Россияне охладели к покупке жилья в Тбилиси

В Грузии стало меньше покупателей жилой недвижимости из России. На смену российским покупателям пришли граждане Израиля.

Граждане РФ стали реже покупать квартиры в Тбилиси, следует из данных инвестиционной компании Galt & Taggart.

Доля россиян среди покупателей квартир в грузинской столице сократилась в несколько раз - с 7 до 2%. При этом чаще приобретать жилье в Тбилиси стали израильтяне.

"Доля граждан Израиля увеличилась с 4 до 12%. Кроме того, растущая доля покупок граждан других стран свидетельствует об усилении диверсификации рынка"

– компания

В прошлом году Грузия находилась в тройке стран, где россияне активнее всего приобретали жилье. При этом первое место занял Таиланд.