Вестник Кавказа

Возросло количество жертв при пожаре в Калифорнии

Возросло количество жертв при пожаре в Калифорнии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса погибло 6 человек. Стихийное бедствие в Калифорнии вспыхнуло 7 января.

Шестеро человек стали жертвами лесных пожаров, которые полыхают в районе Лос-Анджелеса, передает телеканал CNN со ссылкой на местное руководство.

В списках погибших ранее числилось пять человек, однако руководитель американского города Даг Смит сообщил о новой смерти в результате возгорания.

Газета The New York Times пишет, что стихийное бедствие уничтожило порядка 5,3 тыс строений. Ряд других СМИ заявляют, что ущерб от пожаров уже превысил $50 млрд.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Лос-Анджелесе 7 января. Десятки тыс жителей были эвакуированы. Бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории округа.

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