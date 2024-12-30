Вестник Кавказа

Автобусов в Баку станет больше в 2025 году

Автобусов в Баку станет больше в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанской столице увеличится автобусный парк. Сегодня в Баку имеется около 2200 автобусов. В планах эксплуатировать 2800 автобусов.

Городских автобусов на дорогах Баку станет больше в этом году, поделился председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

Он отметил, что в городе ежегодно увеличивается количество автобусов. В 2022 году автобусов, работающих в течение дня в Баку было около 1700, в 2023 году - около 1950, сегодня - почти 2200.

"Это позволило снизить пиковую загрузку маршрутов ниже ста процентов"

– Анар Рзаев

В 2025 году количество автобусов также возрастет. В будущем их количество планируется довести до 2800, добавил он.

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