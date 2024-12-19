В Ставрополе столкнулись маршрутка и машина скорой помощи

Утро в Ставрополе началось с аварии на Доваторцев. Столкнулись скорая и маршрутка, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром на улице Доваторцев в Ставрополе произошло ДТП: столкнулись машина скорой помощи и маршрутный автобус, об этом передали в ГАИ региона.

Сообщается, что водитель скорой совершил выезд на перекресток на "красный свет", что привело к столкновению с микроавтобусом, который следовал по городскому маршруту.

При этом машина медицинской службы оповещала других участников движения спецсигналом и проблесковыми маячками.

Сообщается, что в маршрутном автобусе в момент аварии находились 20 пассажиров и водитель. Пострадавших не было, обстоятельства происшествия выясняются.