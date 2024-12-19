Вестник Кавказа

В Ставрополе столкнулись маршрутка и машина скорой помощи

В Ставрополе столкнулись маршрутка и машина скорой помощи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утро в Ставрополе началось с аварии на Доваторцев. Столкнулись скорая и маршрутка, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром на улице Доваторцев в Ставрополе произошло ДТП: столкнулись машина скорой помощи и маршрутный автобус, об этом передали в ГАИ региона. 

Сообщается, что водитель скорой совершил выезд на перекресток на "красный свет", что привело к столкновению с микроавтобусом, который следовал по городскому маршруту. 

При этом машина медицинской службы оповещала других участников движения спецсигналом и проблесковыми маячками. 

Сообщается, что в маршрутном автобусе в момент аварии находились 20 пассажиров и водитель. Пострадавших не было, обстоятельства происшествия выясняются.

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