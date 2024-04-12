Почему затопило Дубай: изменение климата, засев облаков и проблемы с канализацией

Во вторник Дубай охватила стихия: беспрецедентный ливень затопил дороги, метро и аэропорт эмирата. За день выпало 254 мм осадков, что почти в три раза выше годовой нормы в Дубае. Власти города назвали ливень самым мощным за всю 75-летнюю историю ведения климатических наблюдений. Что его спровоцировало - разбираемся в этом материале.

Что случилось в Дубае на днях?

Шторм, который охватил Дубай, начался в воскресенье в соседнем Омане, спровоцировав массовое подтопление, перебои в энергоснабжении и проблемы в работе аэропорта. Власти султаната отменили занятия в школах и распорядились о закрытии государственных учреждений.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Во вторник стихия добралась до Дубая: к вечеру в городе выпало более 140 мм осадков, а местные СМИ назвали ливень ”историческим погодным явлением”, не наблюдавшимся ни разу с тех пор, как о погоде начали вести записи в 1949 году. В городе Эль-Айн, который расположен в ста километрах от Дубая, выпало более 255 мм осадков.

Непогода спровоцировала серьезные проблемы в Дубае: жители и гости города оказались захваченными врасплох на затопленных дорогах, многие сообщали о подтоплениях домов, работа аэропорта была заблокирована. Сегодня Дубай продолжает постепенно возвращаться к нормальной жизни, а эксперты и власти оценивают ущерб и причины возникновения чрезвычайной ситуации.

Как часто в Дубае дожди?

Дожди - редкое явление в Дубае, как и на всём Аравийском полуострове. Тем не менее стихия, которая началась в воскресенье с Омана, захватила не только ОАЭ, но также Саудовскую Аравию, Бахрейн и Катар, правда, не в таком масштабе.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В целом климат Аравийского полуострова засушливый, температура воздуха высокая, а количество осадков чрезвычайно низкое. Для Дубая среднегодовая норма - 97 мм, что почти в семь раз меньше, чем, например, в Москве. Большая часть осадков в Дубае, более 90%, выпадает в ноябре-марте, в апреле количество осадков не превышает 1,5 мм.

Виновато изменение климата?

Ученым и экспертам еще предстоит выяснить подлинные причины, по которым Дубай затопило, однако уже сейчас есть несколько предположений относительно того, что спровоцировало затопление эмирата. И одна из них - изменение климата.

В целом, изменение климата в Дубае продолжается на протяжении многих лет: за полвека температура в эмирате выросла на 1,5°C, и в ближайшие 40 лет ожидается, что она вырастет еще больше - на 2,4 °C. Изменения не кажутся критичными, но именно они влияют на частоту чрезвычайных природных явлений, в том числе:

экстремальную жару. Самый жаркий месяц в Дубае - это август со среднесуточной температурой в 36°C. Однако бывают дни, когда в жаркий сезон (с середины мая по конец сентября), температура поднимается до 50 °C.

усиление влажности. Поскольку Дубай расположен на берегу Персидского залива, чем жарче становится в эмирате, тем выше влажность за счет испарения поверхности залива. Бывают дни во время жаркого сезона, когда влажность воздуха составляет более 90%.

Корреляция между ростом температуры, влажностью и ливнями очевидна: чем выше становится температура, тем больше влажность в прибрежных городах, а значит вероятность осадков, притом сильных, увеличивается. По данным отчета 2024 года, опубликованного учеными из Национального центра метеорологии Абу-Даби, к 2080 году количество осадков, в том числе и ливней, в ОАЭ может вырасти на 30%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Засев облаков спровоцировал ливень?

Согласно отчету Национального центра метеорологии ОАЭ, до того, как в Дубае начался ливень, самолеты совершили не менее шести вылетов с целью засева облаков. Этот отчет породил слухи о том, что возможной причиной бедствия в эмирате стал именно засев облаков.

Засев облаков в Дубае - распространенная практика, которая была инициирована в 1990-е годы с целью решения проблемы нехватки воды. Процесс представляет собой манипуляцию с существующими облаками для обеспечения дождя. В целом, процедура создания искусственного дождя выглядит следующим образом:

облака с воздуха или с помощью генераторов на земле насыщаются солями, в основном иодидом серебра или иодидом калия; соль-катализатор собирает капли в облаках; капли воды остывают и превращаются в снег, который при выпадении тает.

Засев облаков используется по всему миру, в основном теми странами, которые сталкиваются с проблемой засухи. Однако эксперты считают, что вызов искусственного дождя в Дубае не мог спровоцировать настолько сильный ливень, поскольку для него изначально была нужна значительная масса воды. Тем не менее среди климатологов сама процедура засева облаков вызывает неоднозначную реакцию, поскольку невозможно с точностью доказать, насколько она полезна и каков может быть негативный эффект от ее применения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблемы инфраструктуры Дубая

Дубай - город с засушливым климатом, где редко бывают дожди, а инфраструктура эмирата, где проживают почти 3,5 млн человек, чрезвычайно урбанизирована: площадь зеленых зон в Дубае составляет всего 3%. Для сравнения, в Москве она - 44%. Поскольку зеленых насаждений мало, излишнюю воду впитывать нечему.

Кроме того, в Дубае проблема с дренажными системами. В последние годы из-за все более частых ливней власти Дубая занимаются усовершенствованием системы канализации накануне сезона дождей, однако этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить бедствие минувшего вторника. В июне 2023 года Дубай одобрил план по разработке дренажной системы стоимостью почти в $ 22 млрд, которая, по задумке, будет обслуживать нужды населения эмирата в ближайшие сто лет. Ожидается, что проект будет завершен в течение 5 лет.