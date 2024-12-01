Вестник Кавказа

В Грузии задержали девять человек по обвинению в хранении оружия

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Полиция Грузии выявила хранилища оружия в разных регионах страны. Задержаны девять человек.

Правоохранители Грузии провели операцию по задержанию девяти человек, которые обвиняются в незаконном обороте оружия, передает пресс-служба МВД страны. 

Сообщается, что полицейская операция прошла в Тбилиси, а также в ряде регионов страны. В наручниках оказались мужчины от 24 до 35 лет, двое из них имеют иностранное гражданство. 

Правоохранители изъяли пистолеты, автоматическую винтовку, обрезы, гранату, а также несколько обойм и патроны. Силовики обнаружили оружие в домах, хозяйственных помещениях, а также в личном транспорте задержанных. 

Отмечается, что трое хранителей подпольного арсенала были ранее судимы за другие преступления.

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