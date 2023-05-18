Вестник Кавказа

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КНБ Казахстана сегодня арестовал еще одного высокопоставленного сотрудника МВД, подозреваемого в получении солидной взятки – в отношении него возбуждено уголовное дело, сумма взятки не указывается.

Казахстанские правоохранители совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) страны сегодня арестовали еще одного коррупционера – им оказался начальник западного регионального военно-следственного управления (ВСУ) МВД Казахстана.

"Сообщаем, что по данному факту КНБ проводится досудебное расследование по статье 366 "Получение взятки" Уголовного кодекса"

- пресс-служба КНБ Казахстана

Случай в высших эшелонах власти стране не первый: ранее казахстанские СМИ сообщали о задержании в Актау подчиненного главы западного регионального военно-следственного управления, которого также подозревают в получении взятки в размере 1 млн тенге за положительное решение по уголовному делу, передает tengrinews.kz.

В КНБ подтвердили информацию об уголовном деле в отношении высокопоставленного чиновника и его подчиненного подтвердили, однако рассказать подробности отказались, сославшись на часть 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса страны.

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