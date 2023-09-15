Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Опубликовано: 22:55, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках ужесточения борьбы с коррупцией в Казахстане в числе прочих мер начнут вести реестр коррупционеров. Доступ к нему будет открытым.

Власти Казахстана планируют создать общедоступный реестр уличенных в коррупции лиц, сообщает Антикоррупционная служба.

В нем можно будет найти полную информацию о человеке, которому был вынесен приговор за коррупцию. Таким образом, прежде чем взять кандидата на работу, работодатель сможет узнать, не был ли он замешан в преступлениях коррупционной направленности.

Другие меры совершенствования антикоррупционной деятельности

Помимо создания реестра, в скором времени могут быть реализованы и другие способы борьбы с коррупцией.

В частности, может быть ужесточена ответственность, которую несут юрлица за преступления коррупционного характера.

Рассматривается и такой вариант, как криминализация, с одной стороны, обещания, а с другой – предложения взятки.