Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

В рамках ужесточения борьбы с коррупцией в Казахстане в числе прочих мер начнут вести реестр коррупционеров. Доступ к нему будет открытым.
Власти Казахстана планируют создать общедоступный реестр уличенных в коррупции лиц, сообщает Антикоррупционная служба.
В нем можно будет найти полную информацию о человеке, которому был вынесен приговор за коррупцию. Таким образом, прежде чем взять кандидата на работу, работодатель сможет узнать, не был ли он замешан в преступлениях коррупционной направленности.
Другие меры совершенствования антикоррупционной деятельности
Помимо создания реестра, в скором времени могут быть реализованы и другие способы борьбы с коррупцией.
- В частности, может быть ужесточена ответственность, которую несут юрлица за преступления коррупционного характера.
- Рассматривается и такой вариант, как криминализация, с одной стороны, обещания, а с другой – предложения взятки.