Более полусотни опасных АЗС и складов демонтировали в Армении за два года

В Армении продолжают выявлять потенциально опасные заправки и склады топлива. За два года в стране прекратили свою деятельность несколько сотен таких объектов.

В течение двух последних лет в Армении было демонтировано 60 потенциально опасных заправок и складов топлива. Об этом 10 января поведал глава инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности.

Гарегин Хачатрян отметил, что в республике серьезно усилили контроль в области технической и пожарной безопасности. Он напомнил, что в том году было проведено свыше 2,3 тыс проверок, в результате которых удалось выявить более 4,5 тыс нарушений.

В частности, он акцентировал внимание на том, что по итогам проверок за два последних года прекратили свою деятельность примерно 230 газозаправочных и бензозаправочных станций и складов, около 60 пришлось демонтировать. В том году свою работу прекратили 120 таких объектов.