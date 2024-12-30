Вестник Кавказа

Небольшие выбросы мазута зафиксированы в Анапе

очистка побережья Анапы от мазута
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале МЧС России
На Кубани продолжают находить новые очаги загрязнения нефтепродуктами черноморского побережья. Сегодня стало известно о выявлении незначительных выбросов мазута в Анапе.

На побережье Анапы во время очередного мониторинга были выявлены новые выбросы мазута. Об этом сказано в заявлении, распространенном МЧС России 10 января.

В министерстве подчеркнули, что мониторинг с целью выявления загрязнений проводится на береговой линии общей протяженностью 220 км.

"В Краснодарском крае протяженность обследования 18 межведомственными мониторинговыми группами составляет 220 км (в том числе повторно) береговой линии, обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов на территории пляжей г. Анапы"

– пресс-служба ведомства

Там добавили, что определены 6 основных участков для проведения работ по сбору нефтепродуктов. Их суммарная длина достигает 63 км.

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