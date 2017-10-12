Вестник Кавказа

Жительница Ставрополья довела сына до реанимации

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мать троих детей на Ставрополье стала фигуранткой уголовного дела после того, как все они попали в больницу с истощением, одному мальчику требуется лечение в реанимации.

Уголовное дело расследуется на Ставрополье в отношении женщины, которую обвиняют в истязании собственного сына, рассказали в краевом СУСК.

Преступление удалось обнаружить жительнице одного из сел Труновского района. Пострадавший мальчик – ее племянник, сын ее 27-летней сестры. Увидев, в каком состоянии ребенок, женщина вызвала скорую.

Врачи зафиксировали факт нахождения на теле ребенка большого количества синяков, ссадин и пролежней. Мальчик был госпитализирован в реанимацию.

Как сообщает "Блокнот Ставрополь" со ссылкой на свои источники, в возрасте 4 лет ребенок весит 7 кг – это в два раза меньше, чем нижняя граница нормы.
Остальные двое детей также были истощены. По данным краевого Минздрава, они находятся в состоянии средней степени тяжести. После больницы они поступят на попечение опеки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первый урожай сахарной свеклы получили на Ставрополье

Первый урожай сахарной свеклы получили на Ставрополье

Сельские больницы Ставрополья получили новые машины скорой

Сельские больницы Ставрополья получили новые машины скорой

Смертельный пожар произошел ночью в Безопасном

Смертельный пожар произошел ночью в Безопасном

Житель Дагестана убил молотком таксиста и угнал его автомобиль

Житель Дагестана убил молотком таксиста и угнал его автомобиль

Злостный лихач устроил ДТП на Ставрополье

Злостный лихач устроил ДТП на Ставрополье

Сельский парк в Труновском районе реконструируют впервые за почти полвека

Сжигание сухостоя погубило 85-летнюю жительницу Труновского района

Сжигание сухостоя погубило 85-летнюю жительницу Труновского района

На Ставрополье произошло пятикратное ДТП с участием скорой

Снегопад остановил Ставрополье

Лоси возвращаются в Ставропольский край

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы