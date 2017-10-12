Жительница Ставрополья довела сына до реанимации

Мать троих детей на Ставрополье стала фигуранткой уголовного дела после того, как все они попали в больницу с истощением, одному мальчику требуется лечение в реанимации.

Уголовное дело расследуется на Ставрополье в отношении женщины, которую обвиняют в истязании собственного сына, рассказали в краевом СУСК.

Преступление удалось обнаружить жительнице одного из сел Труновского района. Пострадавший мальчик – ее племянник, сын ее 27-летней сестры. Увидев, в каком состоянии ребенок, женщина вызвала скорую.

Врачи зафиксировали факт нахождения на теле ребенка большого количества синяков, ссадин и пролежней. Мальчик был госпитализирован в реанимацию.

Как сообщает "Блокнот Ставрополь" со ссылкой на свои источники, в возрасте 4 лет ребенок весит 7 кг – это в два раза меньше, чем нижняя граница нормы.

Остальные двое детей также были истощены. По данным краевого Минздрава, они находятся в состоянии средней степени тяжести. После больницы они поступят на попечение опеки.