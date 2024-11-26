Приговор продавшей ребенка матери вынесли в Ингушетии

Суд выбрал наказание для жительницы Северной Осетии, которая продала свою дочь-младенца в Ингушетии за сто тысяч рублей. Наказание она будет отбывать в колонии.

В Магасе окончено слушание дела в отношении молодой девушки, тайно родившей ребенка и затем продавшей его в соседнем регионе, рассказали в прокуратуре региона.

Жительница села Майское в Северной Осетии, которой на данной момент 23 года, около трех лет назад забеременела, но никому не рассказала о своем положении, так как беременность была нежелательной. В итоге о ней не знала даже ее семья.

В августе 2022 года женщина родила во Владикавказе. В роддоме она отказалась от новорожденной дочери. Однако спустя пару месяцев мать вернулась за ребенком, однако вместо того, чтобы воспитывать дочь, отвезла ее в Назрань, а там продала женщине, о которой ничего не знала. Сумма "сделки" составила 100 тыс рублей.

Суд в Магасе приговорил мать к трем годам колонии общего режима.