Оппозиция разочаровалась в Зурабишвили

В Грузии заявили, что обществу не стоило доверять Саломе Зурабишвили. Там же добавили, что у оппозиции нет никакого плана действий.

Руководитель оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия заявил, что грузинское общество не должно было доверять экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиции.

Говоря об этом, глава организации отметил, что отсутствие плана в действиях – обычное развлечение. Он добавил, что у грузинской оппозиции нет никакого плана действий.

По мнению Хвичия, если бы экс-президент хотела составит план, то сделала бы это во время разработки и обсуждения с оппозицией своей хартии до парламентских выборов.