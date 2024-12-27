Вестник Кавказа

Оппозиция разочаровалась в Зурабишвили

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
В Грузии заявили, что обществу не стоило доверять Саломе Зурабишвили. Там же добавили, что у оппозиции нет никакого плана действий.

Руководитель оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия заявил, что грузинское общество не должно было доверять экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиции.

Говоря об этом, глава организации отметил, что отсутствие плана в действиях – обычное развлечение. Он добавил, что у грузинской оппозиции нет никакого плана действий.

По мнению Хвичия, если бы экс-президент хотела составит план, то сделала бы это во время разработки и обсуждения с оппозицией своей хартии до парламентских выборов.

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