Вестник Кавказа

Нетрезвый автолюбитель пытался сбежать пешком от полицейских в КБР

Нетрезвый автолюбитель пытался сбежать пешком от полицейских в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Злостного нарушителя правил дорожного движения, находящегося в нетрезвом состоянии, задержали после побега из машины в Кабардино-Балкарии. При этом водитель бросил в машине своих пассажиров, в том числе родственницу-ребенка.

Десятки тысяч рублей штрафа придется заплатить водителю, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а затем пытавшемуся убежать от стражей порядка, в Зольском районе, рассказали в МВД Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в новогодние праздники, 5 января, в селе Сармаково. Утром сотрудники ГАИ решили остановить внедорожник Lada Niva, чтобы проверить документы у водителя. Однако он проигнорировал их сигнал и, напротив, прибавил скорости, а затем, чтобы оторваться от полицейских, повернул на проселочную дорогу. Больших преимуществ в погоне ему это не дало, поэтому автомобилист решился на отчаянный шаг.

"Немного проехав, он затормозил, выскочил из салона и побежал, оставив в своей машине трех пассажиров, в том числе свою несовершеннолетнюю родственницу"

– МВД

Однако вскоре полицейские поймали беглеца – 29-летнего местного жителя. Оказалось, что он был пьян. Более того, у мужчины отсутствовал полис ОСАГО, не были оплачены три штрафа, машина не была зарегистрирована.

Водителя отстранили от управления, на него оформили 8 административных протоколов. Суд приговорил его к штрафам более чем на 50 тыс рублей.

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