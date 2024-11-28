Современный дрон Тере завершил свою первую миссию в Турции

Произведенный компанией AA Teknoloji дрон Тере успешно выполнил свою первую официальную миссию в Турции. Об этом рассказал директор по системам и кибербезопасности.
"Tepe позволит устанавливать визуальный контакт в условиях войны, землетрясений, наводнений и социальных беспорядков"
– Эмре Чебишли
Он подчеркнул, что на дроне, который обладает функцией прямой трансляции, установлены две камеры с качеством изображения 4K. Устройство может работать в стратегически важных и опасных зонах, где трудно установить визуальный контакт.
Кроме того, Чебишли отметил, что дрон способен функционировать при сильных ветрах и записывать данные не только на встроенные хранилища, но на очки оператора.
Ожидается, что серийное производство устройства начнется в ближайшее время.