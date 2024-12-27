Вестник Кавказа

Дроны помогут отслеживать загрязнение мазутом в Крыму

Море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Над Керченским проливом будут летать дроны, чтобы своевременно выявлять загрязнение нефтепродуктами. Также с воздуха за побережьем Крыма следят вертолеты МЧС.

Мониторинг ситуации с загрязнением Керченского пролива мазутом расширят - над побережьем Крыма станут летать дроны.

"Состояние акватории и берега контролируют с воздуха вертолеты МЧС и Росгвардии, дополнительно будут подключены дроны, а также маломерные суда"

– глава Крыма Сергей Аксенов

В Крыму загрязнения нефтепродуктами сейчас носят локальный характер, при этом выбросы выявлены в пяти районах. В Севастополе с береговой линии уже убрали 142 т замазученного песка.

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