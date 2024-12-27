Дроны помогут отслеживать загрязнение мазутом в Крыму

Над Керченским проливом будут летать дроны, чтобы своевременно выявлять загрязнение нефтепродуктами. Также с воздуха за побережьем Крыма следят вертолеты МЧС.

Мониторинг ситуации с загрязнением Керченского пролива мазутом расширят - над побережьем Крыма станут летать дроны.

"Состояние акватории и берега контролируют с воздуха вертолеты МЧС и Росгвардии, дополнительно будут подключены дроны, а также маломерные суда"

– глава Крыма Сергей Аксенов

В Крыму загрязнения нефтепродуктами сейчас носят локальный характер, при этом выбросы выявлены в пяти районах. В Севастополе с береговой линии уже убрали 142 т замазученного песка.