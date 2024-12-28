Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв продолжает расти

Количество погибших при пожарах в Лос-Анджелесе увеличивается. Стихийное бедствие вспыхнуло в Калифорнии 7 января.

По меньшей мере 10 человек стали жертвами лесных пожаров, которые обрушились на Лос-Анджелес в США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

СМИ сообщают, что местный департамент медэкспертизы получил уведомление о 10 летальных исходах. Ранее этот же источник заявлял о восьми погибших при пожарах.

Напомним, пожары в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 января. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб и стало одним из самых разрушительных в истории округа.