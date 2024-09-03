Память жертв теракта 9 января 1996 года почтили в Кизляре

В Кизляре прошло траурное мероприятие, посвященное годовщине теракта. 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева захватили больницу с заложниками.

В Кизляре состоялось траурное мероприятие, посвященное очередной годовщине террористического акта 9 января 1996 года, пишет пресс-служба мэрии города.

В памятном митинге приняли участие жители Кизляра, а также представители администрации, в том числе градоначальник Александр Шувалов.

Мэр на памятном митинге заявил, что жители Кизляра одними из первых в России столкнулись с проявлением жестокого террора, который потряс мировую общественность.

Он подчеркнул, что в тот день горожане, не думая о своей безопасности, спасали слабых и незащищенных. Шувалов добавил, что граждане доказали, что способны к единению и организации.

Напомним, 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева захватили городскую больницу, в которой в течение суток удерживали свыше 2,5 тыс заложников.

Жертвами атаки стали 51 человек, еще 174 получили ранения. В городском парке имени Петра Первого был установлен мемориал, посвященный жертвам теракта.