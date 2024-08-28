Вестник Кавказа

Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве

"Вестник Кавказа"
Траурные мероприятия состоялись сегодня в Москве в память о жертвах захвата школы в Беслане террористами. Церемония прошла в храме Аланского подворья и у памятника жертвам Беслана.

Ровно двадцать лет прошло после страшного теракта в Беслане – в 2004 году в результате захвата школы №1 террористами погибли 318 заложников, 186 из которых – дети.

Сегодня память жертв теракта в Беслане традиционно почтили в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, в Аланском подворье в Москве.

Сначала прошла панихида. После нее к монументу памяти жертв бесланской трагедии были возложены цветы.

Отметим, что начиная с 2005 года 3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в Беслане: память жертв почтили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
745 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

20 лет трагедии в Беслане: самому кровавому теракту в истории России

20 лет трагедии в Беслане: самому кровавому теракту в истории России

Теракту в Беслане 20 лет

Теракту в Беслане 20 лет

Рейс Москва-Сочи экстренно сел на Ставрополье

Рейс Москва-Сочи экстренно сел на Ставрополье

Фестивали, лето и цветы: лучшие фото августа 2024

Фестивали, лето и цветы: лучшие фото августа 2024

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы