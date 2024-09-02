20 лет трагедии в Беслане

20 лет назад произошёл самый кровавый теракт в истории России.

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, группа вооруженных людей ворвалась на территорию школы номер 1 в Беслане. Почти 3 дня боевики удерживали в заминированном здании свыше тысячи заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, без еды и воды. 3 сентября, после того как в 13:05 в школе раздались взрывы, сотрудники ФСБ начали штурм. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых - дети. Кадры тех страшных дней до сих пор у многих стоят перед глазами.

Ежегодно в День солидарности в борьбе с терроризмом постпредство Северной Осетии в Москве проводит траурные мероприятия, посвященные жертвам тех страшных дней. В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье прошла панихида по погибшим и возложение цветов к Монументу в память о трагедии в Беслане.