Дюжину природных пожаров потушили за 24 часа на Ставрополье

Пожарные за сутки справились с 12 природными пожарами, вспыхнувшими на Ставрополье. Самый крупный из них произошел в столице региона.
В Ставропольском крае за последние сутки ликвидировали 12 ландшафтных пожаров. Об этом рассказали 10 января в ГУ МЧС по региону.
"Потушено 12 природных пожаров, а также 2 – техногенных. Всего в крае 9 января произошло 14 возгораний"
– пресс-служба управления
Один из пожаров случился на улице Беличенко в Ставрополе. Площадь возгорания там составила 3 га.
Еще один пожар вспыхнул в селе Константиновском. Его площадь составила 1 тыс кв метров.