Вестник Кавказа

Дюжину природных пожаров потушили за 24 часа на Ставрополье

природный пожар в Ставропольском крае
© Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Пожарные за сутки справились с 12 природными пожарами, вспыхнувшими на Ставрополье. Самый крупный из них произошел в столице региона.

В Ставропольском крае за последние сутки ликвидировали 12 ландшафтных пожаров. Об этом рассказали 10 января в ГУ МЧС по региону.

"Потушено 12 природных пожаров, а также 2 – техногенных. Всего в крае 9 января произошло 14 возгораний"

– пресс-служба управления

Один из пожаров случился на улице Беличенко в Ставрополе. Площадь возгорания там составила 3 га.

Еще один пожар вспыхнул в селе Константиновском. Его площадь составила 1 тыс кв метров.

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