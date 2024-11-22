Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Руководитель армянского МИД пообщался со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу. На встрече обсуждались вопросы партнерства и ситуация в регионе.

В пятницу, 10 января, в Ереване состоялась встреча главы МИД Армении и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского министерства.

Центральной темой разговора Арарата Мирзояна и Магдалены Гроно стали вопросы повестки партнерства Армения-ЕС.

"Касаясь законопроекта "О начале процесса вступления Армении в ЕС", министр Мирзоян отметил, что данное вчера правительством Армении положительное заключение соответствует динамике углубления взаимодействия Армении с ЕС и государствами-членами, а также европейским устремлениям граждан Армении"

– пресс-служба ведомства

Состоялся также обмен мнениями о перспективах дальнейшего расширения партнерства с учетом возможностей, предоставляемых существующим инструментарием.

Кроме того, стороны поговорили о безопасности на Южном Кавказе, текущих вызовах и шагах, необходимых для их преодоления.