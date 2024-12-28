Легковушка столкнулась с грузовиком в Минводах

В Минводах произошла авария, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Жертвой стал водитель легковушки. Владелец грузовика находился в трезвом состоянии.
Автоавария с участием грузовика с полуприцепом и автомобилем ВАЗ 2106 произошла в Минеральных Водах, пишет пресс-служба Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 9 января. Грузовик въехал в легковушку, когда сдавал назад. Находившийся за рулем ВАЗа 65-летний мужчина скончался в больнице.
Грузовиком управлял 35-летний водитель с 18-летним стажем. Его один раз привлекали к ответственности за нарушением ДТП. Он находился в трезвом состоянии.