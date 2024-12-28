Вестник Кавказа

Легковушка столкнулась с грузовиком в Минводах

Легковушка столкнулась с грузовиком в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минводах произошла авария, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Жертвой стал водитель легковушки. Владелец грузовика находился в трезвом состоянии.

Автоавария с участием грузовика с полуприцепом и автомобилем ВАЗ 2106 произошла в Минеральных Водах, пишет пресс-служба Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 9 января. Грузовик въехал в легковушку, когда сдавал назад. Находившийся за рулем ВАЗа 65-летний мужчина скончался в больнице.

Грузовиком управлял 35-летний водитель с 18-летним стажем. Его один раз привлекали к ответственности за нарушением ДТП. Он находился в трезвом состоянии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Ставропольском крае 12 детей забрали в больницу из-за подозрений на инфекцию

В Ставропольском крае 12 детей забрали в больницу из-за подозрений на инфекцию

FlyDubai еще две недели не будет летать в Сочи и Минводы

FlyDubai еще две недели не будет летать в Сочи и Минводы

Пенсионерка попала под колеса машины в Кисловодске

Пенсионерка попала под колеса машины в Кисловодске

Туристический налог начал действовать на Ставрополье

Туристический налог начал действовать на Ставрополье

Стоимость жилья в Кисловодске побила рекорд

Стоимость жилья в Кисловодске побила рекорд

На Северном Кавказе впервые пройдет образовательный бизнес-форум

На Северном Кавказе впервые пройдет образовательный бизнес-форум

Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае

Более 200 новых автобусов вышли на маршруты в Ставропольском крае

Тройная автоавария потрясла Ставрополь

Тройная автоавария потрясла Ставрополь

В четырех округах Ставрополья реконструируют водопровод

В четырех округах Ставрополья реконструируют водопровод

Турпоток в Ставрополь вырос в прошлом году

Турпоток в Ставрополь вырос в прошлом году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы