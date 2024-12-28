Курорты Кубани вошли в число самых бюджетных направлений для отдыха в январе

Дешевле всего отдохнуть в январе можно на Кубани, а также в Крыму, подсчитали специалисты в сфере туризма. В основе подсчета – стоимость суточного проживания в отеле.

Эксперты в области туризма составили десятку самых бюджетных направлений для отдыха в январе в России. В число самых бюджетных направлений вошли курорты Кубани, а также Крыма.

В основе рейтинга – стоимость суточного проживания в объекте размещения. Дешевле всего остановиться выйдет в Евпатории в Крыму. Здесь за ночь в отеле придется отдать в среднем около 2,2 тыс рублей.

Второе место рейтинга у краснодарского Ейска. Здесь за проживание придется отдать около 2,5 тыс рублей. Третье место занял Симферополь с показателем 2,6 тыс рублей за номер в гостинице.

Также в десятку вошли в Горячий Ключ, Туапсе, Керчь, Феодосия и Новый Афон в Абхазии, отмечается в материале сервиса "Твил.ру".