Вестник Кавказа

Курорты Кубани вошли в число самых бюджетных направлений для отдыха в январе

Роза хутор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Дешевле всего отдохнуть в январе можно на Кубани, а также в Крыму, подсчитали специалисты в сфере туризма. В основе подсчета – стоимость суточного проживания в отеле.

Эксперты в области туризма составили десятку самых бюджетных направлений для отдыха в январе в России. В число самых бюджетных направлений вошли курорты Кубани, а также Крыма. 

В основе рейтинга – стоимость суточного проживания в объекте размещения. Дешевле всего остановиться выйдет в Евпатории в Крыму. Здесь за ночь в отеле придется отдать в среднем около 2,2 тыс рублей. 

Второе место рейтинга у краснодарского Ейска. Здесь за проживание придется отдать около 2,5 тыс рублей. Третье место занял Симферополь с показателем 2,6 тыс рублей за номер в гостинице. 

Также в десятку вошли в Горячий Ключ, Туапсе, Керчь, Феодосия и Новый Афон в Абхазии, отмечается в материале сервиса "Твил.ру".

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