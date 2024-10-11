Правительство РФ обновило план развития Кавминвод

Курорты Кавминвод получат 592 млрд рублей от российского правительства до 2030 года, согласно обновленному проекту развития. Он нацелен на улучшение туристической инфраструктуры и привлекательности региона.

Обновленный план развития Кавминвод до 2030 года утвердило правительство России. На его реализацию будет потрачено свыше 592 млрд рублей, из которых свыше 105 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Документ об этом разместили на сайте российского правительства.

В обновленном плане есть несколько изменений. Российское правительство решило продлить сроки реализации проекта с 2026 года на 2030 год. Также расширен список городов и районов, которых коснется проект: к крупным населенным пунктам Ставрополья добавлены Лермонтов, Минераловодский, Георгиевский и Предгорный округа.

В проекте также подчеркнули направления развития Кавминвод. В первую очередь, они коснутся улучшения инфраструктуры и курортной привлекательности региона. Кроме того, предполагается строительство новых туристических комплексов, жилых домов и много другого.

Напомним, что курорты Кавминвод решили ввести туристический налог. Средства, получаемые от сбора этого налога, направляются в местный бюджет и будут направлены на улучшение отрасли туризма и гостеприимства.