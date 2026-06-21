Землетрясения в Крыму: история, тектонические плиты, сейсмоактивность в 2026 году и цунами

Вчера на черноморском побережье Крыма зафиксировано 10 землетрясений магнитудой от 1 до 4,4 баллов. Сейсмическая активность на полуострове не редкость. Почему в Крыму случаются землетрясения, в каком году было самое сильное из них и возможно ли цунами в Черном море - рассказываем в нашем материале.

Крым считается уязвимой зоной, где подземные толчки разной интенсивности происходят ежемесячно.

Как часто землетрясения в Крыму?

Крым - сейсмически активная зона, то есть на полуострове регулярно происходят землетрясения. Регион не входит в число самых сейсмоопасных в мире, как, например, Япония или Индонезия, однако сейсмические события - толчки и колебания почвы - происходят здесь часто, территория считается геологически нестабильной. Землетрясения случаются в Крыму каждый месяц:

за первые 6 месяцев 2026 года крымские сейсмостанции зафиксировали более 250 землетрясений;

большинство землетрясений на Крымском полуострове слабые. Их магнитуда составляет не более 1-2 баллов;

зачастую землетрясения в Крыму происходят роем без главного (крупного) землетрясения, серия слабых толчков продолжается в течение суток или двух;

средние землетрясения в Крыму происходят довольно редко - один или два раза в год. В 2026 году первое такое землетрясение магнитудой в 4,8 балла случилось в начале февраля в окрестностях Керчи (эпицентр - Азовское море), а 22 июня - в районе Севастополя с эпицентром в Черном море и магнитудой в 4,4 балла.

Почему в Крыму землетрясения?

Землетрясения в Крыму - результат сложного геологического строения полуострова. Если говорить простыми словами, полуостров образован двумя тектоническими структурами: западная, северная, восточная и центральная часть - это Скифская плита, южная часть - Средиземноморский складчатый пояс. В обеих структурах множество разломов, прогибов, поднятий и надвигов: благодаря им, Крым такой красивый, а его природа разнообразна, но в то же время они - причина сейсмической неустойчивости полуострова.

Где чаще всего землетрясения в Крыму?

Наиболее опасные на полуострове сейсмические зоны - это Южный берег Крыма, восточная часть региона - Керченский полуостров и Феодосийский район, а также юго-западное побережье. В Крыму случаются как подземные землетрясения - с эпицентром под сушей, так и подводные землетрясения с эпицентром либо в Черном, либо в Азовском море. Подводные землетрясения происходят чаще в акватории Черного моря.

История землетрясений в Крыму

Подавляющее большинство крымских землетрясений довольно слабые, между тем, нередко даже самые незначительные толчки ощущаются жителями региона в непосредственной близости к эпицентрам. Данных о крымских землетрясениях, разрушениях и количестве погибших до начала XX века мало, тем не менее, они дают представление о том, что сейсмическая активность на полуострове насчитывает не одно столетие:

самое первое крымское землетрясение, зафиксированное в византийских текстах, относится к концу V века. Тогда была значительно разрушена территория древнего Херсонеса (сегодня Севастополь), однако достоверность этих сведений подтвердить нет возможности.

Есть сведения о крымских землетрясениях 1292, 1341 и 1615 годов - в Судаке, Ялте и Феодосии.

В конце XVIII века произошло несколько землетрясений на Южном берегу Крыма.

В 1802 году Севастополь потрясло 6-балльное землетрясение, а в 1838 году аналогичное сейсмическое событие случилось на ЮБК и в Симферополе.

Несколько разрушительных землетрясений были зафиксированы в Севастополе и Ялте в конце XIX-начале XX века.

Землетрясение 1927 года

Самое известное крымское землетрясение - это Ялтинское землетрясение 1927 года. В том году их, на самом деле, было два:

26 июня с магнитудой в 6 баллов. Это землетрясение не привело к жертвам и значительным разрушениям; в ночь на 12 сентября. В результате этого землетрясения силой в 9 баллов погибло три человека, более 60 были ранены, от 70 до 80% построек Ялты оказались разрушены. Разрушения также были зафиксированы по всему южному и юго-западному побережью от Алушты до Севастополя. Эпицентр толчков - акватория Черного моря вблизи Ялты.

Восстановление пострадавших объектов, в том числе Воронцовского дворца, Ласточкиного гнезда, Генуэзской крепости, санаториев ЮБК и ялтинских кварталов заняло более 5 лет. Развитие сейсмологических исследований в Крыму началось именно с Ялтинского землетрясения: тогда стало понятно, что для строительства на полуострове необходима разработка специальных норм, а для мониторинга сейсмоактивности - станции и экспедиции.

Бывают ли цунами в Черном море?

Крупных цунами, как, например, в Тихом океане, в Черном море за последние 100 лет наблюдений, не было. По имеющимся сведениям о Ялтинском землетрясении 1927 года, на море были необычные волны, но какой именно высоты, неизвестно. Причина - небольшие размеры Черного моря по сравнению с океанами, в результате чего энергия волн быстро рассеивается.

Будут ли еще землетрясения в Крыму в 2026 году?

Согласно статистике и с учетом того, что сейсмическая активность на полуострове постоянна, вероятность землетрясений в 2026 году очень велика. Однако насколько сильными могут быть подземные или подводные толчки, неизвестно.