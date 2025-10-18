Винодельни и сыроварни: в России займутся развитием сельского туризма

Развитием сельского туризма в России займутся министерство сельского хозяйства РФ и Ассоциация туроператоров (АТОР), стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.
Документ был подписан замминистра Ксенией Шевелкиной и исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе. Стороны будут продвигать объекты и маршруты сельского туризма, а также заниматься повышением уровня сервиса и качества услуг и созданием системы устойчивого взаимодействия между российскими регионами, туристическим бизнесом и аграриями.
"Это позволит обеспечить рост внутреннего туризма и укрепить имидж сельских территорий как привлекательного направления для отдыха"
– Минсельхоз России
Свыше миллион россиян выбрали агротуризм в период 2022-2024 годов, сельский туризм набирает обороты – растут популярность отдыха на фермах и в глэмпингах, посещения виноделен и сыроварен.
Чаще всего в рамках агротуризма популярны однодневные поездки с экскурсиями.
"Возможно, формат однодневных экскурсий – это то, как сейчас должен развиваться этот вид туризма. Туристам интересно посмотреть, как готовят масло, сыр, делают вино, а затем они уезжают на место своего проживания"
– вице-президент АТОР Сергей Ромашкин
Более продолжительный отдых зачастую невозможен: на большинстве агротуристических объектов отсутствуют условия для размещения гостей.