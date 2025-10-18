Винодельни и сыроварни: в России займутся развитием сельского туризма

Сельский туризм в России будут совместно развивать АТОР и Минсельхоз. Отдых в глэмпингах и посещение ферм и виноделен становится все популярнее среди россиян.

Развитием сельского туризма в России займутся министерство сельского хозяйства РФ и Ассоциация туроператоров (АТОР), стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан замминистра Ксенией Шевелкиной и исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе. Стороны будут продвигать объекты и маршруты сельского туризма, а также заниматься повышением уровня сервиса и качества услуг и созданием системы устойчивого взаимодействия между российскими регионами, туристическим бизнесом и аграриями.

"Это позволит обеспечить рост внутреннего туризма и укрепить имидж сельских территорий как привлекательного направления для отдыха"

– Минсельхоз России

Свыше миллион россиян выбрали агротуризм в период 2022-2024 годов, сельский туризм набирает обороты – растут популярность отдыха на фермах и в глэмпингах, посещения виноделен и сыроварен.

Чаще всего в рамках агротуризма популярны однодневные поездки с экскурсиями.

"Возможно, формат однодневных экскурсий – это то, как сейчас должен развиваться этот вид туризма. Туристам интересно посмотреть, как готовят масло, сыр, делают вино, а затем они уезжают на место своего проживания"

– вице-президент АТОР Сергей Ромашкин

Более продолжительный отдых зачастую невозможен: на большинстве агротуристических объектов отсутствуют условия для размещения гостей.