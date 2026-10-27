США предложили ЕС восстановить украинский транзит газа из РФ

Возобновить поставки российского газа в Европу через Украину предлагают США. Продажа может осуществляться через американского посредника, что позволит обойти санкции ЕС.

Соединенные Штаты выступили с предложением возобновить трубопроводные поставки российского газа в ЕС через Украину, об этом со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, эту идею американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули в сентябре в рамках визитов в Москву и Киев. Согласно предложению Вашингтона, российский газ может продаваться в Европу через американского посредника, так можно будет обойти европейские санкции против РФ.

Для ЕС такое решение могло бы снизить цены на углеводороды, именно так это предложение представляется американской стороной.

The Wall Street Journal отмечает, что средства от продажи российского газа в рамках этого предложения США предлагают хранить на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.

Также, по данным газеты, в США рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки", которая позволит не только решить кризис на Украине, но и урегулирует "давние разногласия России с европейскими союзниками США".

К 1 ноября страны Европы не смогли заполнить ПХГ газом на 80% – минимум, установленный Еврокомиссией. Европейские хранилища газа сейчас заполнены лишь на 75%, что является рекордно низким показателем за все время наблюдений.

В чем выгода США?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на ключевую деталь предложения Уиткоффа и Кушнера: транзит российского газа в ЕС через Украину должен быть возобновлен под контролем американских компаний.

"Американцы уже довольно давно поднимают тему о возможности возобновления Евросоюзом закупок российского газа и российской нефти, от которых европейцы поэтапно отказались после начала специальной военной операции. США здесь исходят из собственных интересов, поскольку все предложения связаны с идее контроля американскими компаниями этих энергопотоков: они выступают гарантами, что с трубопроводами ничего не произойдет, никто их не взорвет, и получают комиссию за транзит российского газа в ЕС", - прежде всего сказал он.

"Напомню, что еще в 2024 году американский миллиардер Стивен Линч, близкий к команде президента Дональда Трампа, предлагал купить уцелевшую ветку "Северного потока-2". Европейцы тогда выступили против инициативы Линча и даже прекратили процедуру банкротства "Северного потока-2", чтобы американские инвесторы не могли его выкупить. Теперь, по сути, Уиткофф и Кушнер предлагают то же самое, но в отношении украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который простаивает почти два года: американцы намерены выкупить этот участок у Киева и возобновить его работу, чтобы получать деньги за обслуживание газопровода и его безопасность", - сообщил Малек Дудаков.

"Новое американское предложение наверняка встретит такое же сопротивление европейцев, как и инициатива Стивена Линча двухлетней давности. Еврокомиссия не планирует отказываться от цели сократить до нуля импорт энергоресурсов из России: по-прежнему на 1 января 2027 года запланировано эмбарго на СПГ российского происхождения, а примерно через год – эмбарго на трубопроводный газ по долгосрочным контрактам (в этом году странам ЕС было запрещено ввозить российские СПГ и трубопроводный газ по краткосрочным контрактам). Пока европейцы проявляют недоговороспособность по этому вопросу, как и Киев, который не хочет восстанавливать транзит, планы Вашингтона останутся на бумаге", - предупредил политолог.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что Администрация Трампа не откажется от усилий по урегулированию украинского конфликта после промежуточных выборов в Конгресс. "Трампу необходимо рано или поздно закрыть этот внешнеполитический гештальт. Под выборы Белый дом активизировался на российском направлении, поскольку стремился снизить цены на топливо в США – отсюда и "дизельная сделка", и требования к Зеленскому не атаковать российские НПЗ – но и после выборов проблема украинского конфликта останется в поле зрения Администрации Трампа. Ситуация на Украине усугубляется, и нужно либо быстро договариваться с Россией на реалистичных условиях, либо дожидаться конца зимы, когда российские условия ужесточатся в связи с ослаблением Киева", - заключил Малек Дудаков.

Каковая стратегия США в украинском урегулировании?

Политолог, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов, в свою очередь, связал предложения Уиткоффа и Кушнера с общей стратегией Дональда Трампа по умиротворению международных конфликтов.

"Стратегия Администрации Трампа во всяком мирном регулировании заключается в том, что политическое соглашение должно скрепляться экономической выгодой сторон, которая будет обеспечивать стабильность и предсказуемость постконфликтного периода. С точки зрения США, возобновление поставок российского газа в ЕС через Украину будет выгодном всем", - прежде всего сказал он.

"В частности, России это выгодно, поскольку она сможет вновь продавать ресурсы в масштабах, сравнимых с доконфликтными. Евросоюзу это выгодно, так как он сможет получать ресурсы по более выгодной цене. А самим США это выгодно, ведь они будут получать свою прибыль от обеспечения поставок. Такое предложение целиком укладывается в логику бизнес-ориентированной Администрации Трампа и является воплощением ее принципа "политика должна работать вместе с экономикой"", - отметил Алексей Наумов.

Политолог подчеркнул, что Дональд Трамп продолжит реализацию этой стратегии на российско-украинском направлении и после выборов в Конгресс. "Активность Белого дома на украинском треке не снизится после выборов, наоборот, она вырастет. Во внутренней политике США ситуация станет довольно взрывоопасной, как минимум неустойчивой, так как противники Трампа получат большинство в Конгрессе и будут создавать ему сложности в проведении его внутриамериканской программы. Однако во внешней политике у президента намного больше полномочий, и Трамп станет активнее использовать это обстоятельство", - пояснил он.

"После промежуточных выборов в Конгресс Дональд Трамп будет восстанавливать поддержку Республиканской партии в рамках подготовки к президентским выборам 2028 года. Для этого он будет демонстрировать, что да, внутри страны демократы подрывают повестку Белого дома, но во внешней политике он остается мощным государственным лидером и миротворцем, достигающим результатов. Поэтому на самом деле ситуация во внешней политике США не изменится из-за ожидаемой победы демократов на промежуточных выборах", - резюмировал эксперт Российского совета по международным делам.