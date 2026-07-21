Трамп одобрил ядерную сделку США с Саудовской Аравией

​По сообщениям СМИ, Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры, которое в ближайшие дни будет направлено на рассмотрение в Конгресс США.

​Президент США Дональд Трамп одобрил сделку о поддержке американской стороной мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

​Новое соглашение рассчитано на 30 лет и предполагает выделение десятков миллиардов долларов, при этом ключевая роль в развитии инфраструктуры отведена американским компаниям.

​Основным положением сделки выступает возможная постройка объекта по обогащению урана на территории королевства. В ближайшие дни проект будет направлен на рассмотрение в Конгресс США.

​Ранее о предварительном одобрении соглашения информировала телекомпания CNN. По данным медиа, проект содержит ряд пока неясных ограничений и не обязывает саудовские власти подписывать дополнительный протокол о гарантиях с МАГАТЭ.

Зачем Саудовской Аравии ядерная программа?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде проанализировал мотивы Эр-Рияда добиваться сделки с Вашингтоном по передаче ядерный технологий и интересы США в помощи Саудовской Аравии с запуском ядерной программы.

"Саудовская Аравия в рамках стратегической программы "Видение 2030" хочет масштабно преобразовать страну и уже активно над этим работает. К примеру, КСА уже является центром киберспорта и принимает крупнейшие международные мероприятия в этой сфере. Таких сфер современной жизни, в развитии которых на своей территории заинтересованы власти Саудовской Аравии, довольно много – цель при этом одна: постепенный переход с нефтяной экономики на ненефтяную экономику будущего, опирающейся на передовые технологии. В этой связи запуск ядерной программы – неотъемлемая часть успешного будущего с точки зрения Эр-Рияда", - прежде всего сказал он.

"В первую очередь, разумеется, Эр-Рияд хочет получить новый стабильный источник энергоресурсов для растущего спроса на энергию на внутреннем рынке. С другой стороны, КСА интересно само по себе обладание ядерными технологиями, куда входит не только строительство и эксплуатация АЭС, но и медицина, и меры по развитию сельского хозяйства. С каждым днем таких сфер, где задействованы мирные ядерные технологии, становится все больше. Поскольку Саудовская Аравия хочет быть на острие научно-технического развития, ядерная программа ей попросту необходима, это одна из приоритетных для нее новых отраслей", - сообщил Мурад Садыгзаде.

"Запуск ядерной программы включит Саудовскую Аравию в привилегированный клуб ядерных держав. Сегодня обладание ядерными технологиями дает статус высокоразвитого, цифрового, высокотехнологичного государства. Для Саудовской Аравии это очень важно", - добавил востоковед.

Проблема безопасности в Персидском заливе

Президент Центра ближневосточных исследований отметил, что еще одним мощным мотивом для Саудовской Аравии безусловно является ирано-американский конфликт. "Дестабилизация Персидского залива и боевые действия США и Израиля против Ирана, приведшие к атакам иранских войск на американские базы в региональных государствах заставили весь Ближний Восток пересмотреть свои подходы к внешней политике, в том числе и Эр-Рияд. Стоит задача обеспечения безопасности и суверенитета Саудовской Аравии, и власти об этом постоянно думают. В ядерной сфере у них две проблемы – это иранская ядерная программа и стратегия ядерной неопределенности Израиля, где государство не признает наличие ядерного оружия, но и не отрицает его. Саудовская Аравия достаточно некомфортно себя чувствует из-за этих двух факторов", - пояснил Мурад Садыгзаде.

"Документы по ядерному сотрудничеству США с Саудовской Аравией, одобренные Дональдом Трампом, получают дополнительное измерение в связи с заявлениями наследного принца Мухаммеда ибн Салмана о том, что если у Ирана или какой-то другой страны региона появится ядерное оружие, то Эр-Рияду не останется ничего другого, кроме как пойти по тому же пути. Действительно, наличие ядерного оружия – один из немногих факторов, которые позволяют сдерживать масштабную внешнюю агрессию. Вполне возможно, что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль и США не напали бы на него. И это работает в отношении любых внешних игроков: пытаться нанести стратегическое поражение стране с ядерным оружием слишком рискованно. Для Саудовской Аравии это тоже очень важный аспект запуска ядерной программы во взаимодействии с США", - обратил внимание он.

Зачем США передавать КСА ядерные технологии?

Основные переговоры по организации сотрудничества США и Саудовской Аравии в ядерной сфере были завершены осенью прошлого года, однако Дональд Трамп дал одобрение сделке только сейчас, в конце июля. Востоковед связал это с потребностью Вашингтона восстановить прежний уровень связей с Эр-Риядом.

"Между США и Саудовской Аравией в последнее время очень часто возникают мелкие размолвки, поскольку есть ряд раздражителей, постоянно воздействующих на их отношения. Это и израильский фактор, и война в Персидском заливе против Ирана, сильно ударившая и по экономике Саудовской Аравии из-за блокады Ормузского пролива, и по ее инвестиционной привлекательности. Саудиты изначально были против боевых действий, при этом по их территориям тоже били иранские ракеты и беспилотники, хотя они не участвовали в военной агрессии против Ирана. Эр-Рияду безусловно не нравится, что США тихо поддерживают действия ОАЭ вместе с Израилем в Судане, Сомали, Йемене. Случаются и личные раздражители, например, Дональд Трамп однажды оскорбил наследного принца", - поведал Мурад Садыгзаде.

"Саудовская Аравия нацелена на защиту своей независимости и, как следствие, на проведение суверенной внешней политики. Отсюда ее интерес к формату БРИКС и развитие тесных отношений с Москвой, Пекином и другими центрами силы. Эр-Рияд стремится быть флагманом арабского мира, одним из важнейших государств Ближнего Востока и лидером мусульманского мира. Для этого у нее есть основания – у КСА довольно большое число преимуществ, которые не всегда оцениваются по достоинству, и она хочет, чтобы эти преимущества были признаны", - продолжил эксперт.

"У США нет глубинных мотивов портить отношения с Саудовской Аравией, ведь это один из главных американских союзников на Ближнем Востоке и лидер ОПЕК и ОПЕК+. Но политическая повседневность приносит все больше и больше негатива, из-за которого Эр-Рияд и Вашингтон все дальше отдаляются друг от друга. Поэтому то, что Дональд Трамп дал ход ядерной сделке с Саудовской Аравией, во многом выглядит как примирительный подарок с американской стороны, политический сигнал: не уходите, давайте снова дружить. Таким образом США борются с тем, чтобы приостановить нынешнюю тенденцию ослабления американских позиций на Ближнем Востоке", - заключил востоковед.