Галузин провел встречу с послом Азербайджана в России

Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев сегодня провели встречу в Москве.
Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым состоялась сегодня в Москве.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем также кратко характеризуются поднятые дипломатами темы.
"Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений"
– МИД России
Напомним, 15 апреля стало известно, что Россия и Азербайджан пришли к соглашению относительно ситуации с крушением самолета AZAL Баку-Грозный, произошедшим в декабре 2024 года, – соответствующее совместное заявление выпустили министерства иностранных дел РФ и АР.