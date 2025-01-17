Уголовное дело против производителя "Джермук" приостановлено

Адвокат сообщил, что дело по факту смерти жителя Владикавказа после употребления минералки "Джермук" приостановлено. Армения игнорирует запросы российского следствия.

Уголовное дело в связи со смертью бизнесмена из Владикавказа после глотка воды "Джермук" армянского производства приостановлено, поделился адвокат семьи погибшего Айрат Хикматуллин.

Инцидент произошел в феврале минувшего года, Олег Гусев отпил глоток из бутылки, едва распечатав ее, вместо воды в таре оказалась уксусная кислота. Вскоре мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. Было открыто уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

"Уголовное дело приостановлено. Насколько нам известно, следствие направило запросы в Армению еще в мае прошлого года, но ответчик игнорирует запросы, хотя компания должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации"

– адвокат

После приостановки дела семья погибшего, его вдова и дочери, подала иск против армянской компании-производителя. Родные Гусева хотят, чтобы реализация "Джермук" в РФ была приостановлена.

Спустя почти год с момента происшествия и после подачи иска, в минэкономики Армении сделали заявление о том, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА предоставил РФ доказательства соответствия воды "Джермук" международным стандартам, передает РИА Новости.