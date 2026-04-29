Пакистан: посредник становится союзником Ирана?

Александр Караваев

Пакистан увеличивает геополитический вес в качестве ключевого союзника Ирана. Фельдмаршал Асим Мунир и премьер Шахбаз Шариф одни из немногих политиков в странах Залива и в непосредственной близости к региону, которые выходят из этой истории с приобретениями. Почему Исламабад оказывается бенефициаром событий вокруг войны в Иране?

Главный арбитр текущей военной кампании - Исламабад - проецирует свои политические приобретения на группы и региональные союзы, в которых состоит. Речь идет, прежде всего, о ШОС и формирующейся Анатолийской группе в составе Турции, Саудовской Аравии, Египта, Азербайджана. Эти торгово-экономические и политические альянсы будут формировать новые региональные реалии предстоящих десятилетий на Ближнем и Среднем Востоке.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и нападения террористов в Белуджистане, на счету Исламабада выигранный по очкам конфликт с Индией 2025 года, а также усиление контроля на границе с Афганистаном. Вспышки конфликта с кабульскими властями, скорее всего, со временем приведут к подписанию экономического соглашения с Афганистаном и развитием проекта трансафганской магистрали.

Усиливается положение Пакистана как главных ворот на юго-востоке Ирана. Одна из существенных проблем иранской внешней торговли это военно-политический конфликт с ОАЭ, которые долгие годы оставались ведущим торговым партнером для Ирана. Тройка партнеров по импорту в Иран 2025 года выглядит следующим образом:

ОАЭ, $21,9 млрд

Китай, $19,3 млрд

Турция, $12,4 млрд

Для Ирана остро стоит задача переориентации части торговых потоков с портов Залива на сухопутные маршруты и порты соседнего Пакистана. На севере будут активно расширяться маршруты МТК Север-Юг, в особенности восточный сегмент (в направлении ЦА и Китая), значительно увеличится перевалка грузов морским каспийским маршрутом в направлении России, продолжится рост поставок автомобильно-железнодорожным маршрутом через Азербайджан (западный сегмент МТК Север-Юг).

Но основные торговые ворота Ирана - порты Персидского залива. Учитывая ситуацию с американской морской блокадой, Исламабад пошел навстречу Тегерану. В конце апреля пакистанское министерство торговли приняло постановление "О транзитной торговле с Ираном 2026", разрешающее транспортировать товары из любой третьей страны через Пакистан и доставлять их в определенные пункты в Иране. В начале мая в порту Карачи скопилось более 3 тыс. контейнеров, предназначенных для отправки в Иран. Порт Гвадар, расположенный на побережье Аравийского моря примерно в 70 км от границы с Ираном, определен как ключевой транзитно-логистический хаб для перевалки иранских грузов.

Традиционным конкурентом порту Гвадар, который развивается благодаря китайским инвестициям проекта "Пояс - путь", считается иранский Чабахар со значительной долей индийских инвестиций. Чабахар – ключевой пункт для доступа Индии к Афганистану и Центральной Азии в обход Пакистана. Порт расположен в Османском заливе до входа в Ормузский пролив. В 2016-2024 годах объем индийских вложений в портовую инфраструктуру составил $235 млн. В мае 2024 года Индия и Иран заключили 10-летний контракт, согласно которому индийская компания India Ports Global Limited (IPGL) дополнительно инвестирует около 120 млн дол. в оснащение и эксплуатацию порта.

Долгое время Нью-Дели удавалось лоббировать исключения из американских санкций против Ирана, для своего портового проекта. Но в октябре 2025 года Минфин США уведомил индийское правительство, что санкционное исключение для Чабахара перестанет действовать 26 апреля 2026 года. Индийские СМИ пишут, что скорее всего, IPGL выйдет из капитала предприятия India Ports Global Chabahar Free Zone, продав долю иранскому партнеру, до смягчения режима санкций.

Пакистанское правительство действует более прямолинейно, не опасаясь рисков угроз администрации Трампа ввести 25% пошлину на товары из любой страны, поддерживающей торговые отношения с Ираном. В прошлом году Пакистан получил самые низкие среди стран региона американские тарифы на ввоз своих товаров - 19%, товарооборот Пакистана и США достигает $8,7 млрд.

В чем сила Пакистана?

Исламабад одновременно использует нескольких факторов, которые не смогли задействовать арабские страны Залива, потерпевшие крах своей системы безопасности.

Отсутствие военных баз США на территории Пакистана Тесные добрососедские и экономически взаимовыгодные отношения с Ираном Наличие оборонного пакта с Саудовской Аравией. Хотя в этом документе прописано, что "любая агрессия против одной из стран будет считаться агрессией против обеих", это не стало предпосылкой обострить отношения с Ираном. Военно-техническое и экономическое взаимодействие с Азербайджаном, которое позволяет Пакистану использовать преимущества транспортных коридоров Южного Кавказа. В частности, в марте началась транспортировка труб большого диаметра в порт Туркменбаши из Баку для участка Серхетабат - Герат магистрального газопровода TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

В процессе будет задействовано 5 универсальных сухогрузов ASCO, посредством которых до конца года планируется доставить в пункт назначения в общей сложности 11,7 тыс. труб. Получается, что эта партия предназначена для продолжения строительства на дистанции порядка тысячи километров от ранее сданного участка в Туркменистане, то есть по всей территории Афганистана.

Экономической проекцией усиления Пакистана стало решение Всемирного банка (ВБ) переклассифицировать региональную группу Пакистана, переместив ее из региона Южной Азии в более широкую группу Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана (вместе с Пакистаном классификатор Всемирного Банка обозначил группу - MENAAP). С апреля Пакистан больше не будет сравниваться с экономиками Южной Азии, такими как Индия и Бангладеш. Помещая сравнительные индикаторы Пакистана в группу с экономиками Ближнего Востока и Северной Африки, ВБ подчеркивает новые экономические связи Исламабада: растущую интеграцию Пакистана с экономиками MENA (Северной Африки и Ближнего Востока), укрепление связей с Турцией, Персидским заливом и региональными партнерами.

Новый классификатор ВБ, который будут использовать в том числе инфраструктурные банки, может укрепить инвестиционные отношения Пакистана с Персидским заливом, стимулировать совместное финансирование проектов, наряду с традиционным кредитованием.

В какой-то мере часть пакистанских дивидендов работы над американо-иранским перемирием ложится на группу ШОС: в ней представлены именно те страны, которые сыграли положительную роль в кризисе - от гуманитарной помощи Ирану до реального влияния на переговоры.

Не секрет, что косвенным участником переговоров был Китай, который обладает серьезным влиянием на руководство Ирана и остается союзником Пакистана, содействующим пакистано-афганскому урегулированию. Так, с 1 по 7 апреля представители Китая, Афганистана и Пакистана провели неформальную встречу в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Так же Китай поддерживает укрепление взаимодействия в развивающемся Анатолийском союзе под эгидой Анкары, видя в нем новую альтернативу тем структурам, которые выстраивались США и Европой в регионе Ближнего и Среднего Востока предыдущие десятилетия.

Наконец, отношения Пакистана и России. Визит в Москву премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, возможно, состоится в конце мая - начале июня. Первоначально он был запланирован на 3 марта, но американо-израильское вторжение сместило сроки. В Москве с удовлетворением отмечают возросшую роль Пакистана и готовят пакет экономических соглашений, призванных усилить экономическое взаимодействие, в том числе используя торговые коммуникации МТК Север-Юг.