США предложили Ирану новую повестку ядерных переговоров

20-летний мораторий на обогащение урана в Иране предложит Вашингтон, эта тема будет обсуждаться после того, как стороны примут рамочное соглашение, направленное ранее Штатами Тегерану. Что предлагает Ирану Трамп по ядерной программе?

США и Иран, в случае заключения рамочного соглашения, начнут переговоры по детальной ядерной сделке, среди условий которой Вашингтон выдвигает 20-летний мораторий на обогащение Урана, передает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов"

– The Wall Street Journal

Помимо моратория на обогащение и передачи имеющегося обогащенного урана, ядерное соглашение должно, согласно требованиям Белого дома, включать следующие пункты:

подтверждение, что Иран не стремится обладать ядерным оружием;

демонтаж ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане;

запрет на подземные ядерные работы в Иране;

возможность проведения по требованию инспекций, за выявлением нарушений последуют санкции;

разблокировка Ормузского пролива;

возможное ослабление антииранских санкций в будущем.

Ранее в Иране не раз заявляли, что не работают над созданием ядерного оружия.

Что нового предлагают США?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание, что требования США к Ирану по ограничению ядерной программы остаются столь же радикальными, какими были раньше, но сейчас получили дополнительную детализацию.

"Прежде всего надо сказать, что США по-прежнему настаивают на вывозе 400 кг высокообогащенного урана с территории Ирана и на прекращении обогащения урана. Эти требования, гарантирующие, по мнению Вашингтона, невозможность получения Тегераном ядерного оружия, не снимаются. Есть новая конкретика: США хотят, чтобы Иран не обогащал уран в течение 20 лет. Их не устраивает даже тот уровень в 3.67% обогащения, который был в СВПД, и это затрудняет продвижение переговоров, поскольку Иран принципиально не согласен на такие ограничения своей ядерной программы", - сказала она.

"Иран периодически понижает свои требования к США, но в том, что касается ядерной программы, не идет на уступки. Тем более Тегеран отвергает эти два пункта – вывоз запасов обогащенного урана и обнуление обогащения. Однако динамика переговоров остается неопределенной в связи с тем, что в руководстве Ирана, в иранских элитах существуют разные точки зрения на то, как могут и должны развиваться отношения с США. Сторонники реформаторского крыла считают, что необходимо идти на серьезные уступки ради снятия экономических санкций и возможности для Ирана нормально взаимодействовать со всем Западом. Консерваторы и Корпус стражей Исламской революции выступают против такого развития событий", - отметила Ирина Федорова.

"О неопределенности позиции Тегерана ярко говорят сведения о том, что дипломатия главы МИД Аббаса Аракчи, главного переговорщика с США с иранской стороны, вызывает общее недовольство элит. Им недовольны как сторонники либерализации экономического курса Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом, так и консерваторами в парламенте во главе со спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом. Поэтому сейчас не стоит доверять сообщениям о переменах в позиции Ирана, если такие перемены озвучивает Аракчи – не факт, что он озвучивает консенсусные подходы иранских элит", - подчеркнула востоковед.

Что заставляет США и Иран договариваться?

Несмотря на сохранение диаметрально противоположных подходов к переговорам, Вашингтон и Тегеран все же продолжают политико-дипломатические контакты. "Со стороны Ирана этому способствует тяжелое экономическое положение. Риал опять обновил рекорд обесценивания, причем падение его курса к доллару составило почти 30% – это только по официальным сообщениям (нельзя сказать, что все данные, идущие из Ирана, хорошо верифицированы). Со стороны Администрации Трампа идти на переговоры вынуждает негативная внутриполитическая ситуация, сложившаяся вокруг войны США с Ираном. Американское общество в основном недовольно войной, демократы в Конгрессе недовольны войной на 100%. Срок ведения боевых действий без разрешения Конгресса закончился в конце апреля, и конгрессмены не настроены позволять Трампу возобновить войну", - сообщила Ирина Федорова.

"Более того, демократы стремятся доказать, что Трамп нарушает сейчас американское законодательство. Белый дом утверждает, что перемирие, заключенное в начале апреля – это и есть прекращение войны, закон соблюден. Но в Демократической партии подчеркивают, что на самом деле реального завершения военных действия в американской стороны не произошло, поскольку продолжается морская блокада Ирана ВМФ США. Это обстоятельство дополнительно подталкивают США к тому, чтобы вести, дипломатический диалог, во всяком случае поддерживать его, даже если сблизить позиции никак не удается", - продолжила востоковед.

"Возможно, будет какая-то временная договоренность по поводу продолжения перемирия на более длительные сроки. Мы видим, что ситуация нестабильна: на этой неделе были удары Ирана по ОАЭ, а США, в свою очередь, потопили около 6 маломерных иранских катеров, то ли гражданских, то ли военных. Тем не менее, перемирие пока продолжается, и это говорит о заинтересованности обеих сторон не допускать новой эскалации", - заключила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.