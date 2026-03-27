На грани кризиса: какие страны и почему страдают из-за войны в Иране?

Военные действия в Иране, продолжающиеся уже месяц, негативно сказываются не только на странах региона, подвергающихся ракетным ударам, но и на тех государствах, которые никакого отношения не имеют к ближневосточному конфликту. На сегодняшний день как минимум три страны столкнулись с серьезными последствиями ирано-американо-израильской войны.

О том, что происходит на Шри-Ланке, Филиппинах и в Индии и причем здесь Иран, рассказываем в нашем материале.

Что происходит на Филиппинах?

Филиппины - первая и пока что единственная страна, которая объявила чрезвычайное положение в сфере энергетики в ответ на войну Ирана с Израилем и США. Филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший 24 марта заявил, что продолжающиеся на Ближнем Востоке война - неминуемая угроза для энергетики страны.

Сколько продлится чрезвычайное положение?

Чрезвычайное положение в стране, по заявлению властей, продлится как минимум год. Министр энергетики Филиппин заявил, что имеющегося топлива хватит на полтора месяца с учётом нынешних темпов его использования.

Топливный кризис

То, что сейчас происходит на Филиппинах - это топливный кризис из-за войны в Иране. Дело в том, что 95% нефти страна получает от государств Персидского залива, которые, в настоящее время, фактически лишены возможности экспорта из-за блокировки Ормузского пролива. На фоне дефицита поставок нефти цены на бензин и дизель взлетели до рекордных для страны уровней, что, в свою очередь, спровоцировало протесты транспортных работников в Маниле, начавшиеся 26 марта. Протестующие требуют от президента снизить цены на топливо, поднять зарплаты и оплату за проезд в общественном транспорте.

Что делает правительство?

Правительство Филиппин пытается решить проблему, как за счёт экономии топлива и электроэнергии, так и за счёт покупки нефти у других поставщиков:

вскоре после объявления чрезвычайного положения стало известно, что власти запросили у США возможность импортировать нефть у стран, которые находятся под американскими санкциями, в частности, Ирана и Венесуэлы;

26 марта Филиппины получили 700 тысяч баррелей российской нефти, которой, по словам администрации президента, хватит до июня;

правительство начало выдавать по $ 83 таксистам и работникам общественного транспорта, чтобы хотя бы частично компенсировать их затраты на бензин;

в ряде городов студентам и работающим гражданам была предоставлена возможность бесплатного проезда;

был сформирован комитет по обеспечению своевременной доставки топлива, продуктов питания, медикаментов, сельскохозяйственных продуктов, а также товаров первой необходимости.

Энергетический кризис

Помимо текущего топливного кризиса, Филиппинам также грозит и энергетический кризис из-за растущих на фоне войны в Иране цен на СПГ, который используется в стране на 40% электростанций. Министр энергетики Филиппин заявил, что в связи с изменением стоимости СПГ Филиппинам временно придётся увеличить использование угля, чтобы таким образом предотвратить рост цен на электричество.

Что происходит на Шри-Ланке?

Еще одна азиатская страна, пострадавшая из-за закрытия Ормузского пролива на фоне войны Ирана с Израилем и США, это Шри-Ланка. Почти 60% своих энергетических нужд страна удовлетворяет за счет импорта, большая часть которого проходит через пролив, заблокированный Ираном. На фоне проблем с поставками энергоносителей, Шри-Ланка с населением в 22 млн человек ввела систему нормирования топлива по QR-кодам. Однако даже нормирование не уберегло страну от роста цен на бензин, который с начала войны в Иране подорожал на 33%. Помимо бензина на 8% подорожал СНГ (сжиженный нефтяной газ), на котором в стране готовят.

Что будет с ценами на продукты?

Эксперты предупреждают, что топливный кризис не единственная проблема азиатской страны. Поскольку цены на удобрения также резко выросли на фоне блокировки Ормузского пролива, через который проходит почти половина мирового объёма карбамида, Шри-Ланка может столкнуться с 15-процентным ростом цен на продукты питания.

Как правительство справляется с кризисом?

Кроме системы нормирования топлива правительство Шри-Ланки также:

повысило цены на проезд в общественном транспорте;

сделало среду выходным днём для государственных учреждений и школ, чтобы минимизировать потребление топлива;

ведет переговоры с Россией о покупке нефти по сниженной цене.

Что происходит в Индии?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на днях, что страна столкнулась с теми же проблемами, что и во время коронавируса, поэтому и готовится к грядущим событиям нужно в том же духе. Его слова породили слухи о том, что Индию ждет локдаун на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и кризиса СНГ в стране.

Газовый кризис

Пятая часть Индии, население которой 1,45 млрд человек, готовит на сжиженном нефтяном газе, 60% которого импортируется из-за рубежа. 90% импортируемого СНГ поступает из таких стран как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, которые оказались в центре ближневосточного кризиса. В связи с перебоями поставок цены на СНГ выросли, а потребители в панике скупают газ для приготовления пищи впрок. Коммерческие заведения, в частности кафе и рестораны, испытывают дефицит СНГ.

Что делают власти?

Чтобы предотвратить усугубление кризиса, Индия нарастила внутреннее производство СНГ и начало закупать газ у альтернативных источников, в том числе и у Ирана, однако новые поставки обходятся дороже и поступают в страну с задержкой.

Для борьбы с возможным топливным кризисом 27 марта страна снизила акциз на бензин и полностью отменила акциз на дизельное топливо, решив, таким образом, принять удар на себя на фоне растущих нефтяных цен. Несмотря на то, что 40% нефти, которую импортирует Нью-Дели, проходят через заблокированный на сегодняшний день Ормузский пролив, правительство страны уверяет граждан в том, что имеющихся резервов, хватит более чем на два месяца, а слухи о возможном локдауне на фоне энергетического кризиса не более, чем спекуляция.