Иран разделил Ормузский пролив для судов на три категории

Иран применил дифференцированный подход к танкерам разных стран, стремящихся пройти через Ормузский пролив, разработав особую систему судоходства: теперь весь транзитный танкерный флот в артерии будет делиться на "враждебный", "нейтральный" и "дружественный", сообщает телеканал Al Jazeera.

Для нефтяных судов, принадлежащих к "враждебным" государствам, пролив останется полностью закрытым. Нефтевозы "нейтральных" стран власти страны обяжут платить драконовские пошлины – ранее речь шла о $2 млн СА каждое судно с грузом "черного золота". Свободным и бесплатным пролив останется лишь для судов дружественных стран.

При этом практически все арабские страны будут проходить водную артерию под статусом или "нейтральных", или "враждебных" – по какому принципу будет вестись их разделение, пока не сообщается.

Накануне Россия, Китай и Франция выступили против проекта резолюции Совбеза ООН, допускающей применение силы для обеспечения прохода через Ормузский пролив. Документ подготовил Бахрейн, его поддержали страны Персидского залива.

Ранее мы писали о том, что Тегеран сообщил о готовности заключить договор о пользовании Ормузским проливом с некоторыми странами Европы, Азии и ближневосточными государствами, заявил глава информационного совета при правительстве ИРИ Элиас Хазрати. Также чиновник призвал не доверять тому, что говорит перспективах судоходства в Ормузском проливе президент США Дональд Трамп. Иран держит пролив под своим полным военным контролем, подчеркнул он.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.