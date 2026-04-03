Иран открыл проход через Ормузский пролив судам с гумпомощью – СМИ

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, которые доставляют гуманитарную помощь. Об этом пишем местная пресса.
По данным агентства Tasnim, также открыт проход суднам с товарами первой необходимости.
"Издано разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарной помощью через Ормузский пролив"
Напомним, через Ормузский пролив танкеры доставляют нефть из стран Персидского залива.
Сейчас через пролив разрешается проходить лишь странам, которые Иран считает дружественными. В их число входят Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.