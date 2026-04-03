Иран открыл проход через Ормузский пролив судам с гумпомощью – СМИ

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана решили открыть Ормузский пролив для судов с гумпомощью. Для кораблей с иными грузами проход по-прежнему закрыт.

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, которые доставляют гуманитарную помощь. Об этом пишем местная пресса.

По данным агентства Tasnim, также открыт проход суднам с товарами первой необходимости.

"Издано разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарной помощью через Ормузский пролив"

– агентство Tasnim

Напомним, через Ормузский пролив танкеры доставляют нефть из стран Персидского залива.

Сейчас через пролив разрешается проходить лишь странам, которые Иран считает дружественными. В их число входят Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.

