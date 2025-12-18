ЕС полезно начать диалог с РФ – Макрон

Французский президент заявил о том, что Европе необходимо найти способ установить контакты с президентом России, и сделать это нужно в ближайшее время.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что европейским лидерам стоит начать конструктивный диалог с российской стороной Это было сказано в ходе пресс-конференции по итогам Евросовета.

"Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии"

– Эмманюэль Макрон

По его словам, европейской стороне стоит начать в "ближайшие недели" контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что обсуждения путей урегулирования украинского конфликта должны идти не между ЕС и Украиной, а со всеми сторонами.

Интересы ЕС в диалоге с Россией

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал мотивы европейских элит в поиске путей к восстановлению стабильного диалога с Россией после почти четырех лет отказа от политико-дипломатических контактов с российским руководством.

"Я думаю, дело прежде всего в крахе иллюзий. Речь и о той иллюзии, что европейцы могут считать себя частью "коллективного Запада", и о той, что они способны оказывать экономическое и военное давление на Россию с целью подчинить ее своим интересам. И то, и другое руководило европейскими действиями на протяжении многих лет. Развитие событий, которые мы наблюдаем последние 3−4 года, полностью развеяли их представления о себе и своих возможностях. Наверное, трудно это признавать, но им приходится признать, что иллюзии строились на одной пропаганде, без твердых оснований", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, Запад постепенно теряет сплоченность, которая у него наблюдалась прежде. Сплоченность строилась на идее, что все западные государства объединяются ради противостояния России, то есть на русофобии. Сейчас многие страны и политики убедились, что эта схема не работает, и теперь они самостоятельно выстраивают свои отношения с РФ. Оказалось, что без экономического взаимодействия с Россией у них не просто остановился рост производства, а начался спад в развитии, внешняя торговля снижается. Поэтому естественно, что страны начинают стремиться к тому, чтобы остановить потери", - продолжил Владимир Оленченко.

"Многие страны, в частности Центральная Европа, уже начинают предпринимать конкретные шаги к тому, чтобы нормализовать отношения с Россией. В связи с этим ведущие страны Европы – Германия, Франция, Италия, Великобритания – оказываются в ситуации, когда они могут отстать от своих соседей в развитии экономики из-за продолжения антироссийской политики. В таком случае государства, налаживающие контакты с Россией, опередят их, а Берлин, Париж, Рим и Лондон окажутся в своем рода изоляции. Я думаю, таков набор причин, побудивших Макрона сделать такое заявление", - подчеркнул регионовед.

Подход России к диалогу с ЕС

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми государствами. "Наша позиция ясна давным-давно, она изложена в Концепция российской внешней политики. Если выделить основные моменты, то мы готовы строить отношения со всеми странами на равноправной основе, на взаимном уважении. Цель России – формирование или даже скорее восстановление архитектуры безопасности в Европе", - сообщил он.

"Основной российский принцип архитектуры безопасности в Европе – она должна строиться на основе взаимности, не за счет кого-то, а через совместное участие в ее строительстве всех европейских государств. Если сейчас Франция хочет возобновить диалог, нужно напомнить ей, что наша позиция давно сформирована. У Франции есть аппарат Министерства иностранных дел, который может более внимательно изучить нашу концепцию внешней политики по взаимоотношениям с другими странами. Также Парижу нужно подумать о мерах восстановления доверия, потому что у России все-таки нет доверия к Франции", - заключил Владимир Оленченко.