Фрукты из Узбекистана пользуются неизменным спросом в России

Узбекские фрукты с удовольствием покупают жители 73 стран, но пятерка их главных потребителей остается неизменной, а лидирует по закупкам Россия, закупающая больше трети продукции узбекских садоводов.

Фрукты из Узбекистана находят новых покупателей в мировых странах, свидетельствуют последние расчеты экспертов Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ).

Исследования говорят о разнообразии внешних поставок, что говорит о постепенном, хотя и умеренном расширении рынков, передает Podrobno.uz.

Узбекские фрукты и овощи экспортируют в 73 страны, однако основными их покупателями остаются пять стран, доля которых - 83,8% в пиковом 2022 году и 71,7 % в 2024-м.

Лидирует по закупкам Россия – на ее долю приходится больше трети (38,7 %( продукции узбекских садоводов, на втором месте с огромным отрывом - 13,5 % - следует Пакистан. Третье, четвертое и пятое место делят Казахстан (12,6 %), Китай (8,9 %) и Афганистан (8,0 %).

Узбекистан постепенно переориентируется на новые рынки, однако страны СНГ по-прежнему остаются его ключевым направлением, в отличие от стран ЕС, экспорт в которые вырос всего нс 2,1 % в 2019 году до 2,4 % в 2024 году, говорится в сообщении.