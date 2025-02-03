Узбекистан, Казахстан и Киргизия объявляют войну сельхозвредителям

Три страны Центральной Азии - Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан – будут совместно бороться с сельскохозяйственными вредителями, и в первую очередь с саранчой, для чего создают совместный фронт.

Сельскохозяйственным вредителям, наносящим колоссальный ущерб посевам аграриев каждый год, будет дан серьезный отпор - в условиях растущей угрозы, особенно - нашествия саранчи, страны Центральной Азии усиливают сотрудничество в этой сфере.

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан сегодня договорились о совместных действиях против нашествия насекомых, которое может затронуть миллионы гектаров пахотных земель, передает Podrobno.uz.

Меры борьбы с вредителями главы фитосанитарных служб трех государств определили в рамках 55-го заседания рабочей группы Европейской и Средиземноморской организации по охране растений (EPPO), особое внимание уделив борьбе с саранчой и необходимости координации усилий в приграничных районах.

В схватке с вредителями ученые будут использовать инновационную систему Locust.uz – она позволяет эффективно находить очаги кладки яиц и в реальном времени подключать к их химобработке необходимую технику, чтобы уже на ранних стадиях блокировать распространение саранчи.

Также стороны договорились о регулярном обмене информацией и совместном мониторинге фитосанитарной обстановки, интегрировав свои информационные системы в единый модуль.